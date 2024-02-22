تنزيل لعبة ماين كرافت الاصلية مجانا Minecraft التحديث الاخير بدون تسجيل.. اكتشف الغامض والمثير

يبحث الكثيرين من عشاق الالعاب عن لعبة ماين كرافت 1.20 الرسمية،ولقد قامت شركة Mojang بإصدار النسخة الرسمية لهذا الإصدار فى شهر يناير 2024، حيث كشفت عن العديد من الإصلاحات والتحسينات الجديدة بها وحل معظم المشكلات التى كانت تواجه اللاعبين أو مستخدمين هذه اللعبة، ولتفاصيل اكثر تابعوا هذه السطور الآتية.

تفاصيل عن لعبة ماين كرافت الاصلية

هي حدود خيال اللاعب، وبالتالي فإن المجال مفتوح أمام اللاعبين لتسجيل الإنجاز سواء بواسطة بناء المباني والقصور من خلال استخدام المكعبات، أو تربية الحيوانات أو حتى العمل في المناجم، كما يمكنك استخدام الأدوات الزراعية لزراعة المحاصيل والأسلحة والمعدات القتالية للبقاء على قيد الحياة.

اخر اصدار للعبة ماين كرافت 2024 للأندرويد

تم إصدار تحديث لعبة ماين كرافت الجديد 1.20.60.26 لمعالجة بعض المشكلات التي تم تقديمها مع التحديث 1.20.60.26 على معظم الاجهزة ولكن لم يتوفر بعد على أجهزة Apple وأصبح متاح في شهر نوفمبر 2023، اهم المشاكل التى تم معالجتها التالى:

حل المشكلة التي تسببت في عدم إمكانية الوصول إلى Marketplace بعد ترك اللعبة قيد التشغيل لفترات طويلة من الوقت.

تم إصلاح العطل الذي يحدث عند اللعب في وضع متعدد اللاعبين.

تم إصلاح العطل الذي قد يحدث عند فتح صفحة Realms Plus.

تحسين أداء الخادم عند تجميع القرويين معاً.

اضافات مميزة في تحديث لعبة ماين كرافت

يوجد مزايا جديدة في تحميل لعبة ماين كرافت 2024 للاندرويد، يجلب هذا تحديث minecraft الجديد العديد من تحسينات جودة الحياة للعبة،ومنها ما يلى: