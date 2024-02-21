“جهز محفظتك عشان هتقبض خلاص”.. صرف رواتب شهر فبراير 2024.. شوف نفسك مرتبك نزل ولا لسه..!!

تم الإعلان رسميا عن موعد قبض رواتب شهر فبراير 2024 لجميع العمال في القطاع العام والخاص بحيث سيتم صرف الرواتب في يوم 28 فبراير 2024 وسيتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم البنكية. هذا الموعد مهم جدا للعمال لضمان استلام رواتبهم في الوقت المحدد وتجنب أي تأخيرات غير مرغوب فيها ويعد صرف الرواتب في مواعيدها المحددة يعتبر حقا أساسيا لكل عامل حيث يساهم في تحفيزهم ورفع معنوياتهم وضمان استقرارهم المالي وبالتالي يجب على أصحاب العمل والجهات المعنية بتوزيع الرواتب الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخير في صرف الرواتب.

مواعيد صرف قبض شهر فبراير

من الضروري أن تكون هناك آليات وأنظمة فعالة للتأكد من تحقيق العدالة والشفافية في صرف الرواتب وضمان حقوق العمال وتحقيق مستوى معيشي كريم لهم. ويجب أيضا أن تكون هناك مراجع ورقابة دورية على عملية صرف الرواتب للتأكد من الامتثال للسياسات والقوانين المعمول بها لذلك اليكم مواعيد صرف قبض شهر فبراير الجاري

اليوم الاول هو يوم الخميس 22 فبراير 2024 للصرف.

اليوم الثاني هو يوم الاحد 25 فبراير 2024 للصرف.

اليوم الثالث هو يوم الاثنين 26 فبراير 2024 للصرف.

اليوم الرابع هو يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 للصرف.

واخيرا يوم الاربعاء 28 فبراير 2024 للصرف.

هل يتم صرف المرتبات بالزيادة

وزارة المالية أكدت أن مرتبات شهر فبراير 2024 ستُصرف بنفس القيمة دون أي زيادة مع الإشارة إلى تفعيل قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب إلى حوالي 6000 جنيه مصري للقطاع الحكومي ولكن تم التأكيد على صرف زيادة الرواتب المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2024.