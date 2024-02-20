هتلعب بالفلوس لعب “وظائف البريد المصري 2024” لخريجي تجارة وحقوق .. مرتبات تتخطى الـ 12 ألف جنية

وظائف البريد المصري 2024 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لـ900 وظيفة في البريد المصري، من خلال مسابقة يجرى تنظيمها لاختيار الراغبين في العمل بهذه الوظائف، يتم ذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، الصادر عن مجلس النواب، ولائحته التنفيذية.

وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن توافر 900 وظيفة في البريد المصري، وذلك من خلال مسابقة لاختيار الراغبين في العمل بهذه الوظائف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

تشمل الوظائف المطلوبة في هيئة البريد المصري 19 مهندسًا في تخصصات مختلفة و20 محاميًا بالدرجة الثالثة الإدارية.

وتشترط الشروط الآتية للتقديم:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب للوظيفة المتقدم لها.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يتوجب على المتقدمين اجتياز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المحددة والكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، بالإضافة إلى سداد مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كرسوم لشغل الوظائف الحكومية.

يتطلب التقديم لوظائف البريد المصري تقديم مستندات أصلية ملونة بصيغة jpg، وتشمل المستندات التالية:

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

المؤهل الدراسي بجانب المؤهل الأعلى إن وجد.

كارنيه القيد في نقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.

كارنيه القيد في نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

إيصال الإيداع البنكي.

وينبغي على المتقدمين اتباع التعليمات التالية:

رفع أصول المستندات بدقة بصيغة jpg

التأكد من عدم تجاوز حجم الملف الواحد 1 ميجا.

التحقق من المرفقات قبل تحميلها.

يجب أن تتوافق المستندات مع الشروط المطلوبة.

في حالة عدم مطابقة المستندات أو عدم وضوح البيانات أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات، سيتم رفض الطلب.

كما يجب على المتقدمين الاحتفاظ بأصول الأوراق المقدمة عند تسجيلهم للاحتفاظ بها لاستخدامها في حالة الحاجة إليها، والحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للاطمئنان على نجاح التسجيل والاستعلام عن نتيجة المسابقة.