“رجعـت تانـي” تنزيل لعبة يوغي يو القديمة ‏yu-gi-oh ps1 علي الهاتف بشكل جديد ومتطور

يمكن أن تكون لعبة يوغي او الورق طريقةً رائعة للتواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة والاستمتاع مع الأصدقاء حول العالم، ومع ذلك فإن جميع أنواع البطاقات بقواها الخاصة واستراتيجياتها المختلفة يمكن أن تبدو مخيفةً جدًا عندما يبدأ اللاعبون للتو في التعرف على اللعبة خصوصًا فيما يتعلق بطريقة إنهاء نقاط الخصم، تابعوا مزيد من التفاصيل فى المقال التالى.

قوانين لعبة يوغي

يوجد لكل لعبةٍ قوانين وطريقة معينة للعب، في لعبة يوغي يو لا تختلف عن غيرها، وقوانين لعبة يوغي يجب اتباعها كالتالى:

هناك ثلاث جولات في المبارزة ومن يفوز بجولتين يكسب المبارزة.

هناك طريقة أخرى للفوز في لعبة الورق هذه، إذا نفذت أوراق اللاعب في المجموعة الأساسية يخسر هذا اللاعب ويفوز الخصم، بسبب هذه القاعدة يمكن أن تنجح تكتيكات المماطلة في هذه اللعبة.

خلط مجموعة اللعب كما يمكن خلط أو قطع مجموعة لعب الخصم.

وضع مجموعات بطاقات اللعب في مناطقها ووجهها لأسفل.

استخدام العملة المعدنية لاختيار من يلعب أولاً، في المبارزات التالية يختار الخاسر من يذهب أولاً في البداية.

يسحب اللاعب خمس بطاقاتٍ من مجموعة اللعب في بداية اللعب.

كيفية الفوز في لعبة يوغي

للفوز في لعبة البطاقات هذه فيجب اتباع الآتي:

باستخدام الآلة الحاسبة قم باحتساب الضرر لبطاقتك وبطاقات الخصم سواء كانت بطاقة هجوم أو دفاع.

يفوز اللاعب إذا كانت نقاط بطاقة الهجوم أكبر من نقاط بطاقة هجوم الخصم، أي أن ما يتم تدميره يوضع في مقبرة الورق، حيث يُطرح الفرق بين نقاط بطاقات الهجوم من نقاط الحياة الخاصة بالخصم.

إذا تساوت نقاط الهجوم فذلك يعني التعادل حيث يتم تدمير كلا البطاقتين دون حدوث أي ضرر لللاعبين.

يخسر اللاعب إذا كانت نقاط بطاقة الهجوم أقل من نقاط هجوم بطاقة الخصم، حيث تدمّر بطاقة اللعب وتوضع في مقبرة الورق، وهنا يتم طرح الفرق بين نقاط الهجوم لبطاقة اللعب من نقاط الحياة الأساسية الخاص بك.

يفوز اللاعب إذا تجاوزت نقاط الهجوم للبطاقة نقاط بطاقة الدفاع للخصم، بحيث سيتم تدمير هذا البطاقة ووضعها في مقبرة الورق، ولكن لا يتعرض أي من اللاعبين للضرر.

كيفية احتساب النقاط في لعبة يوغي

يمكن احتساب النقاط في لعبة يوغي على اللاعب كملاحظة كالتالي:

يبدأ كل لاعب بعدد نقاط حياة تبلغ 8000 نقطة حيث يربح اللاعب عن طريق تقليل نقاط الخصم إلى 0.

إذا وصل عدد نقاط كلا اللاعبين إلى 0 في نفس الوقت فإن المبارزة تنتهي بالتعادل.

فوائد لعبة يوغي

لعبة البطاقات يوغي يو لها فوائد عدة منها التالى: