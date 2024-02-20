استعلام عن نتائج الطلاب 1445 “نظام نور لنتيجة اختبارات الدراسي الثاني” والتعرف برقم المدني

نتائج نظام نور بالسعودية سوف يتم الكشف عنها في 21 فبراير 2024، فهي من أهم ما يبحث عنه كافة الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب عن الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال إتاحة تلك الخدمة على نظام نور التابع لها، ولمزيد من التفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور تابع التقرير.

نتائج نظام نور بالسعودية 1445

يذكر أن جميع الطلاب في المملكة الآن يخضعون لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني على أنحاء المملكة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أداء الامتحانات يوم الغد الموافق الأربعاء 21 فبراير 2024، وقد أعلنت الوزارة أنه من المقرر الإعلان على النتائج مع بداية العطلة الرسمية التي تبدأ من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور بالسعودية

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج نظام نور الإلكتروني بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة كافة البيانات مثل الاسم وكلمة المرور.

اضغط على قسم إشعار نتيجة الطالب.

حدد الفصل الدراسي واسم المدرسة التابع لها الطالب.

اكتب رقم هوية الطالب ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر وسوف تنتقل إلى نافذة تحتوي على كافة البيانات الخاص بالنتيجة.

الضغط على تبويب طباعة من أجل طباعة النتيجة الخاصة بالطالب.

الخدمات التي يقدمها نظام نور

يقدم نور العديد من الخدمات التعليمية التي لا حصر لها لكل من الطالب وولي الأمر والمعلمين، وهي كالتالي: