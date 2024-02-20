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رابط مباشر قدم.. تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار 2024 الأردن
تعتبر المكرمة الملكية من أهم المنح المالية التي تم إطلاقها في دولة الأردن، حيث إن قيمتها تُقدر بنحو 100 دينار أردني، تحت إشراف الملك عبد الله الثاني بن الحسين، موجهة إلى العديد من الأشخاص الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا في جميع نطاق دولة الأردن، حتى أنها تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين الراغبين في التسجيل بها والحصول عليها في المواعيد الرسمية التي تُحددها الجهة المعنية داخل الدولة.
كيفية التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار أردني، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع تكافل الإلكتروني.
- القيام بإدخال الرقم الوطني وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.
- وعليه يتم اختيار “المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار أردني”.
- بعدها يُرجى ملء نموذج طلب الحصول على المنحة.
- إرفاق المستندات التي تطلبها المنحة.
- التأكد من المعلومات والوثائق المعنية بالقبول.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.
شروط المكرمة الملكية 100 دينار
جاءت أهم شروط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار أردني، وفقًا لما يلي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.
- لابد وأن يكون مسجلاً عبر موقع تكافل الإلكتروني.
- توافر نسخة من الهوية الوطنية أو جواز السفر ويجب أن يكون ساري.
- إحضار شهادة بالحالة الإجتماعية وكذلك عدد أفراد الأسرة.
- تقديم مستند بمفردات الدخل الشهري.