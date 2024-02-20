“الفرحة هي وناسة” تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات… نزلها وفرح الاولاد..!!
تعتبر قناة وناسة إحدى القنوات التلفزيونية العربية الشهيرة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة تعد القناة من بين القنوات المفضلة لدى الكثير من المشاهدين نظراً للمحتوى الغني والمتنوع الذي تقدمه وفي هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل تردد قناة وناسة ومميزات القناة التي جعلتها من أبرز القنوات التلفزيونية في الوطن العربي.
تردد قناة وناسة
من أبرز مميزات قناة وناسة هي تنوع البرامج التي تقدمها حيث تشمل القناة برامج ترفيهية وثقافية وغيرها للاطفال كما تتميز القناة بجودة عالية في الإنتاج والتصوير مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة وإثارة بالإضافة إلى ذلك تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات القليلة التي تولي اهتماما خاصا بالمحتوى الإيجابي والملهم حيث تسعى القناة إلى نقل رسائل إيجابية وتشجيعية للاطفال مما يجعلها مكانا مثاليا للبحث عن الفرح والتسلية
تردد القناة على نايل سات
- التردد 11470.
- الاستقطاب عمودى.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة SD.
تردد القناة على عرب سات
- التردد 11270.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 4/3.
- الجودة HD.
مميزات القناة
- محتوى آمن ومناسب لجميع الفئات العمرية تلتزم قناة وناسة بتقديم محتوى آمن ومناسب للأطفال من جميع الأعمار مع مراعاة المبادئ والقيم الأخلاقية.
- مزيج من البرامج الترفيهية والتعليمية تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال من الرسوم المتحركة والأفلام إلى الأناشيد والبرامج العلمية.
- برامج حصرية تنتج قناة وناسة بعض البرامج الحصرية التي لا تعرض على أي قناة أخرى مما يمنح الأطفال تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.
- جودة عالية تعرض جميع برامج القناة بجودة عالية مما يضيف على تجربة المشاهدة المزيد من المتعة.