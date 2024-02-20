بدون فواصل إعلانية مملة .. تردد قناة الشاشة سينما 2024 الجديد ALShasha Cinema TV لمكتبة مميزة من أروع الأفلام

يوجد العديد من القنوات التي تختص بعرض الأفلام على الكاميرا الصناعي نايل سات وعلى الرغم من هذا تظل قناة الشاشة من أحد أفضل هذه القنوات التي استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، منذ أن تم افتتاحها لأول مرة على نايل ونجد أن هذه القناة حريصة على أن تبث محتواها مجانا تماما دون الحاجة إلى دفع أي اشتراك شهري، ومن أجل العمل على تحسين جودة الصوت والصورة نجد أن القناة تحرص على تغيير التردد الخاص بها بصوره منتظمة وهذا من أجل راحة المشاهدين، وهذه القناة لها جمهور عريض من مختلف الدول العربية لهذا هم الباحثين عن التردد الجديد للقناة وهنا في هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعوا معنا.

تردد قناة الشاشة سينما الجديد

يمكن ضبط تردد قناة الشاشة السينما على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات الآتية:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط الشاشة سينما على القمر نايل سات

هذا الأمر يتطلب اتباع بعض الخطوات لتثبيت القناة كالتالي:

الخطوة الأولى يتم فتح شاشة الاستقبال المرتبطة بالرسيفر وباستخدام الريموت كنترول ننتقل إلى إعدادات الرسيفر.

الخطوة الثانية يتم فيها الضغط على أيقونة التوليف اليدوي ويتم كتابة معلومات القناة ويتبع هذا بالكبس على زر البحث.

الخطوة الأخيرة بعد تحميل القناة يتم الضغط على خيار موفق للحفظ.

معلومات عن قناة الشاشة سينما

قناة الشاشة سينما هي من قنوات الأفلام المميزة التي تقوم ببث باقة متميزة من الأفلام الكلاسيكية والأفلام الجديدة يكون محتواها مناسب لكل الأذواق سواء كان لمحبين الأفلام الحديثة أو محبين الأفلام القديمة، وتبث هذه القناة وسط مجموعة أخرى من مجموعة قنوات الشاشة البعض منها يختص بعرض المسلسلات وأخرى يختص بعرض المسرحيات، ونجد أن هذه القناة استطاعت أن تجذب الأنظار إليها بفضل محتواها المتميز خاصة وأنها خلال الفترة الأخيرة أصبحت تقوم بعرض أفلام حصرية جديدة على شاشتها وبالنسبة للتردد تابعونا