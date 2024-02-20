يبحث البعض للتعرف على سبب وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود حيث انه منذ ان تم اعلان الخبر وقد سادت حالة من الحزن من الاوساط الرسمية والفنية ويرغب البعض التعرف على حقيقة الخبر ومن خلال مقالنا سنتعرف على سبب وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

سبب وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ويكيبيديا

تم وفاته وذلك وهو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود بيوم الجمعة الموافق1/12/2023 وكان ذلك بسبب تعرضه لوعكة صحة وتم خلالها انتقاله للمستشفى للوقوف على الحالة الصحية وتم النصح من الاطباء ببقائه في المستشفي لعدة ايام الا انه سرعان ما فارق الحياة وقد انتقل لدار الخلود والبقاء وتم نشر ديوان ملكي منصوص علي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

من هو الامير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

هو من ضمن امراء السعودية و رجل أعمال، وكان يشغل منصب الرئيس العاشر لنادي النصر من 2005 إلى 2006 وهو نجل الملك سعود ونجل عبد الرحمن بن سعود آل سعود، وكان يهتم بالشعر والفن والدته الأميرة جواهر بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود وتزوج من الأميرة منيرة بنت محمد الثنيان، ومتزوج من الأميرة شروق بن محمد بن حجي أبوثنين وله منهما عدة ابناء ويتميز بقلبه الطيب وشخصية المرحه.