القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

اليوم، يحل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يطمح النادي الإيطالي إلى إضافة اللقب الرابع إلى سجله التاريخي، وهو اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ 15 عامًا، وذلك بعد أن كان قريبًا من الفوز بالبطولة في الموسم الماضي، لكنه انتهى كوصيف أمام نادي مانشستر سيتي، من ناحية أخرى، يأمل نادي أتلتيكو مدريد في التتويج باللقب الأول في تاريخه بعد أن وصل إلى نهائي البطولة ثلاث مرات دون الفوز، سنقدم لكم تفاصيل موعد المباراة بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان واتليتكو مدريد والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة انتر ميلان واتليتكو مدريد

يشهد ملعب السان سييرو في مدينة ميلان الإيطالية اليوم مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 20 فبراير 2024، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان واتليتكو مدريد

تحظى قنوات بي إن سبورتس القطرية بالحق الحصري لبث مباريات دوري أبطال أوروبا، ولهذه المناسبة، تم تخصيص قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة لقاء إنتر ميلان مقابل أتلتيكو مدريد اليوم، حيث تولى المعلق حسن العيدروس مسؤولية التعليق على اللقاء، كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الذي يوفر بثًا لجميع مباريات البطولة.

تشكيلة فريق نادي انتر ميلان المتوقعة

تتوقع التشكيلة المتوقعة لفريق إنتر ميلان اليوم تشكيلًا كالتالي: