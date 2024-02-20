رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور “دوري أبطال آسيا 2024 عبر موقع tickets.ittihadclub.sa

يتم الاستعداد من قبل الفريقين للمباراة وهي من دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024، والتي سيتم اقامتها في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور

هي مباراة قوية فقد تم انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، وانه سيتم العودة ولديه فرصة واحدة للصعود ومواجهة الفائز من الهلال وسباهان فقد كان نادي اتحاد جدة في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، ولم يخسر إلا مباراة واحدة حيث انه بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

حجز تذاكر الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024

يمكنك حجز تذاكر الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال القيام بالاتي:

الدخول على رابط موقع حجز تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور.

تسجيل الدخول في الموقع.

واختيار مقعدك في المدرجات وطريقة الدفع.

كما انه يمكنك طباعة التذكرة بنجاح.

أسعار تذاكر الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024

تتكون من 3 فئات من دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024، ومنها:

أقل فئة هو 40 ريالاً.

أعلى فئة هو 400 ريالاً.

كما ان سعر التذاكر الموحدة 20 ريالاً والفضية 200 ريالاً أما عن الذهبية 400 ريالاً.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور 2024

سيتم اقامة مباراة الاتحاد ونافباخور في دور 16 من دوري أبطال آسيا، وذلك في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت مصر.