هنا كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح التسجيل والقبول لبرنامج الدعم الاجتماعي للوجبة الأخيرة، و قد أتاحت هذا الدعم لمساعدة الفقراء على مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، واستهدفت هذه الوجبة الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه الأسماء عبر السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى وقتنا الحالي لم يتم الكشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث تقوم الوزارة حاليًا بمراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم في الأيام القادمة، بالإضافة إلى كما سبق حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط التي منها ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

لا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

أن يكون عمر المتقدم مناسبًا بدايةً من 15 عامًا حتى 55 عامًا للنساء.

وبالنسبة للرجال في العراق، يجب أن يكون أعمارهم ما بين 18 و60 عامًا للحصول على الدعم الاجتماعي الوجبة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للعديد من المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الطريقة التالية:

النقر على موقع وزارة العمل العراقية أو منصة مظلتي.

حدد خانة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة والدفعة.

حدد المقاطعة التي تقيم فيها.

انقر بعد ذلك على كلمة تنزيل.

وبعد دقائق معدودة وسيتم تحميل كشوفات أسماء المستفيدين حيث يمكنك البحث عن اسمك ضمن هذه الكشوفات.

وبذلك سوف تتحقق من خلال الخطوات السابقة من كونك ضمن المؤهلين ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.

يمكنك تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والكشوف الخاصة بكافة المستفيدين من خلال الضغط على الايقونة الخاصة بذلك والموجودة على موقع وزارة العمل العراقية الموضح اعلاه، حيث سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين قريبا.