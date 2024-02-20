كيف اطلع النتائج من نظام نور 1445 برقم الهوية فقط بالسعودية؟

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية طرق عدة من أجل استخراج نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1445 إما عن طريق نظام نور برقم الهوية أو عن طريق تطبيق توكلنا، علمًا بأن الاختبارات سوف تنتهي بعد إجازة يوم التأسيس السعودي لكافة المدارس، لذلك خلال الأسطر التالية سوف نوضح كيف أطلع نتيجتي من نظام نور 1445؟.

كيف اطلع النتائج من نظام نور 1445؟

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها كثيرًا مؤخرًا وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن إتاحة النتيجة للطلاب والطالبات عبر نظام نور، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى منصة نور.

اختيار تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الصحيح.

إدخال رمز التحقق المرئي.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج الطلاب.

ثم يتم اختيار المرحلة الدراسية أو الصف الدراسي.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

انقر على استعلم عن النتائج.

موعد الفصل الدراسي الثالث 1445

من الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث 1445 بالمملكة العربية السعودية سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 22 -8-1445 الموافق 3-3-2024 علمًا بأن هذا الفصل يتخلله إجازة عيد الفطر المبارك على أن تعود الدراسة مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 6-10-1445 الموافق 14-4-2024، على أن ينتهي العام الدراسي يوم الاثنين 4-12-2024 الموافق 10-6-2024.