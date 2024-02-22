“سعر البانيه رايح لفين” أسعار الفراخ والبيض اليوم في الأسواق والمحلات في مصر 2024 بعد ارتفاعها على مدار الفترة الماضية

أسعار الفراخ والبيض في مصر، أصبح هذا السؤال يطرح كثيرًا في الآونة الأخيرة، بعدما شهدت الأسواق المصرية والبورصة ارتفاع كبير في أسعار كل من الفراخ والبيض في آخرين شهرين تقريبًا، حيث أن أسعار كل من البيض والفراخ أصبح في تزايد يوميًا، مما يجعل الناس تتساءل يوميًا عن سعرهم أملاً في انخفاض الأسعار في الفترة القادمة، ولكن يحدث العكس حيث إنها تزداد اكثر، أما اليوم فشهدت الأسعار استقرار في البورصة بعد آخر ارتفاع سجلته منذ يومين، تابع.

أسعار الفراخ والبيض في مصر

يختلف سعر الفراخ البيضاء حسب المكان والمنطقة، حيث وصل سعرها في المزارع بين 93 و94 جنيه، ولكن عندما تصل إلى الأسواق ليصل سعرها في الأسواق بين 111 و 116 جنيه حتى تصل إلى المستهلك، أما الفراخ البلدي وصل سعرها إلى 140 جنيه، ولكن عندما توصل للمستهلك فيكون سعرها 145 جنيه، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو وصل سعرها إلى 109 و 110 جنيه، أما الفراخ الأمهات فوصل سعرها إلى 80 جنيه لتصل للمستهلك بـ 90 جنيه.أما أسعار البيض الأبيض سجل سعره 149 جنيه، بينما يصل للمستهلك بسعر 165 جنيه، أما البيض الأحمر فسعره أعلى بقليل من البيض الأبيض، حيث سجل سعره 155 للكرتونة، بينما يصل للمستهلك بسعر 170 جنيه للكرتونة، أما البيض البلدي فوصل سعره إلى 145جنيه للكرتونة، بينما يصل للمستهلك بسعر 175 جنيه.

ما هو سعر البانيه اليوم؟

كما نعرف أنه كلما زادت اسعار الفراخ يزداد سعر البانيه كذلك، حيث وصل سعر الكيلو بين 220 و 230 جنيه في محلات الدواجن، بينما سجل سعر كيلو الأوراك بين 90 حتى 110 جنيه، أما سعر كيلو الكبد فوصل سعره إلى 120 جنيه للكيلو، وقد تزداد هذه الأسعار أو تقل بنسب بسيطة جدًا حسب المكان والمنطقة.