قد نجح مسلسل جعفر العمدة الجزء الاول والذي عرض خلال رمضان الماضي وزاد البحث عن موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث انه يعد من ضمن ما حقق المسلسل شهرة كبيرة ونجاحًا كبير ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

تم التصريح من قبل الفنان محمد رمضان عن انه لم يتم عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من موسم رمضان 2024، وذلك بسبب انه لم يتم انتهاء السيناريو الخاص بالمسلسل، فقد رفض المخرج محمد سامي بعض ما تم كتابته وتم الاتفاق على تأجيل المسلسل إلى الموسم القادم من رمضان، و يكون قد تم الانتهاء منه، ويت ذلك بهدف أن يخرج العمل بشكل متع ويحقق النجاح المتوقع منه.

من هم المشاركين في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

يشارك في مسلسل جعفر العمدة عدد من الفنانين والنجوم الآتيين: