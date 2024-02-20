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حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024
قد نجح مسلسل جعفر العمدة الجزء الاول والذي عرض خلال رمضان الماضي وزاد البحث عن موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث انه يعد من ضمن ما حقق المسلسل شهرة كبيرة ونجاحًا كبير ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024.
حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024
تم التصريح من قبل الفنان محمد رمضان عن انه لم يتم عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من موسم رمضان 2024، وذلك بسبب انه لم يتم انتهاء السيناريو الخاص بالمسلسل، فقد رفض المخرج محمد سامي بعض ما تم كتابته وتم الاتفاق على تأجيل المسلسل إلى الموسم القادم من رمضان، و يكون قد تم الانتهاء منه، ويت ذلك بهدف أن يخرج العمل بشكل متع ويحقق النجاح المتوقع منه.
من هم المشاركين في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني
يشارك في مسلسل جعفر العمدة عدد من الفنانين والنجوم الآتيين:
- الفنان محمد رمضان في دور جعفر العمدة.
- هالة صدقي والدة المعلم جعفر العمدة.
- النجمة زينة، الزوجة الرابعة لجعفر العمدة.
- منذر ريحانة دور شوقي فتح الله
- مي كساب في دور ثريا من زوجات جعفر.
- كما انه يتم مشاركة إيمان العاصي في دور دلال فتح الله.
- النجمة منه فضالي بدور نرجس.
- يشارك النجم أحمد داش بدور هام وهو سيف ابن جعفر العمدة.
- عصام السقا في دور نعيم.
- طارق النهري وذلك في دور حمادة فتح الله.
- كما انه يتم مشاركة بعض اخر من الفنانين.