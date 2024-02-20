أحلى مسلسلات الكرتون للأطفال.. نزل تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 وشاهد أحلى الأفلام والأغاني بجودة hd

قناة تنة ورنة من أهم القنوات التي أخذت شهرة كبيرة بين الأطفال، حيث إن القناة تقوم على إذاعة العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى الأغاني والأناشيد التي يبحث عنها ملايين من الأطفال، حتى أن القناة أصبح من السهل إستقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها جميع المشاهدين والمتابعين للأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة تنة ورنة أطفال الجديد، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة تنة ورنة أطفال هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11853.

في حين ان معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

استقبال قناة تنة ورنة أطفال 2024 على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة تنة ورنة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-