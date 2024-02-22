“زيادة المعاش هتنزل امتى” موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس 2024 والاستعلام عنها من خلال موقع التأمينات الاجتماعية

موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة، بعدما قرر الرئيس زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى 15% يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات الجديدة لشهر مارس بعد قرار الزيادة الذي سيطبق من الشهر القادم، وجاءت هذه الزيادة لمساعدة المواطنين محدودي الدخل خاصةً وأن شهر رمضان يوافق شهر مارس، وتطبق هذه الزيادة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لعام 2019، تابع معي لمعرفة المزيد.

موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يريد العديد من المواطنين الذين يحصلون على المعاشات معرفة الموعد المحدد لصرفها في شهر مارس، حيث أنه من المعروف أن رواتب المعاشات يتم إيداعها يوم 1من كل شهر في البريد المصري، وكذلك البنوك، ويمكنك صرفها فور إيداعها، خاصةً أن قدوم الشهر المبارك يوافق يوم 11 من شهر مارس، لذلك يريد المواطنين صرف رواتب المعاشات والزيادة المقررة كذلك في أسرع وقت للاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك.

كيف يتم الاستعلام عن الزيادة المقررة في المعاشات؟

هناك عدد من الخطوات يجب أن تفعلها إذا أردت أن تستعلم عن الزيادة التي قرر الرئيس السيسي وضعها على المعاشات، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية: