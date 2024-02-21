وظائف الطيران العماني ...شروط التقديم في وظائف الطيران العماني Oman air ومميزاته وبعض رواتب وظائف الشركة

الطيران العماني هو الناقل الجوي الوطني لسلطنة عمان وواحد من أفضل شركات الطيران في العالم، تأسست في عام 1993 ومنذ ذلك الحين تواصل النمو بشكل مستمر ويقع مقرها الرئيسي في مسقط عاصمة سلطنة عمان وهي موقع استراتيجي في الشرق الأوسط وتساهم شركة الطيران الرائدة في تعزيز الصناعة والسياحة والتجارة في سلطنة عمان والمنطقة.

وسوف نتحدث اليوم في هذا المقال من موقع البديل عن شروط التقديم لوظائف شركة الطيران العماني؛ فتابعونا.

شروط التقديم لوظائف شركة الطيران في عمان

إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة في شركة طيران السلطنة العمانية، فعليك أن تلتزم بالشروط التالية التي حددتها الشركة:

يجب أن تكون لديك خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص الذي تتقدم له.

يجب أن تحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد المجالات المطلوبة.

أن تكون من مواطني سلطنة عمان.

ألا يقل عمرك عن 25 عامًا.

رواتب شركة الطيران في سلطنة عمان

فيما يلي بعض المعلومات الهامة عن الراتب المغري للوظيفة الشاغرة في شركة الطيران العمانية:

يكون راتب الطيار في عمان حوالي 3140 ريال عماني كمتوسط.

يستفيد موظفو شركة الطيران العمانية من نصف الراتب والامتيازات العالية والجذابة، في حين أن النصف الآخر من الراتب أدنى من القيمة المالية التي ذكرناها قبل ذلك.

يبلغ الحد الأدنى لراتب الطيارين من الفئة الخاصة حوالي 1390 ريال عماني.

تصل الرواتب المرتفعة إلى 4680 ريال عماني شهرياً.

بعض الطيارين يحصلون على ربع رواتب العاملين في الطيران العماني.

كما أن توزيع الرواتب يعتمد على عوامل مختلفة مثل مدة الخدمة والمهارة والخبرة.

مميزات وظائف الطيران العماني

من مميزات وظائف الطيران العماني ما يلي: