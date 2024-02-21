خبر زي السكر.. اعــرف سن الخروج على المعاش المبكر 2024 + الفئات التي من حقها تسوية المعاش بدري

يتساءل الراغبون في إنهاء فترة عملهم عن سن الخروج على المعاش المبكر حتى يستطيعوا الاستمتاع بالحياة دون أن يكون هناك ضغط عمل مسيطر على يومهم، بالإضافة إلى أن قوانين التأمينات المنصوص عليها عادة ما تؤكد أنه يمكن للمواطن الموظف أن يحصل على حق الخروج المعاش المبكر إذا كان مؤمنا عليه في سن 18 عاما أو أكثر، وهكذا وجدنا أن هناك الكثير يتساءلون حول شروط الخروج على المعاش المبكر وكذلك هل من المسموح الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص؟.

سن الخروج على المعاش المبكر

مع كثرة تداول قوانين التأمينات الاجتماعية التي توضح أحقية الموظف في أن يخرج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن المعاش المتعارف عليه حكوميا، فإننا وجدنا الكثير من الموظفين يريدون معرفة سن الخروج على المعاش المبكر ومن خلال البحث وجدنا أن السن المطلوب هو 40 سنة.

ولكن هناك بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها حتى يتم قبول طلب الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر، والتي تتلخص فيما يلي:

لا بد من أن يمتلك المؤمن عليه فترة من الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 50% من أجر التسوية.

لا بد من أن تكون فترة الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف عند تقديم طلب الخروج على المعاش، حوالي 20 سنة أي ما يقرب من 240 شهرا.

لا بد من وجود كافة الشروط التي تساعد في استحقاق الموظف الخروج على المعاش المبكر، عن طريق تقديم طلب الصرف.

هل مسموح بالخروج المعاش المبكر في القطاع الخاص؟

من ضمن الأسئلة المتداولة من قبل الموظفين في القطاع الخاص أنهم يريدون معرفة تفاصيل وكذلك إمكانية الحصول الخروج على المعاش المبكر، لا سيما أنه بعدما علموا بأن موظفي القطاع الحكومي عن بلوغ سن الخروج على المعاش المبكر أن يحصلوا على حريتهم بعيدا عن العمل وهم يريدون معرفة الأمر بالنسبة لهم.

ومن خلال اللجوء للجهات المعنية فإننا وجدنا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أكدت على أحقية الخروج على المعاش المبكر لجميع الموظفين، سواء كان موظفي القطاع العام أو في القطاع الخاص طالما تتوافر الشروط الموضوعة عند تقديم الطلب.

مكافاة نهاية الخدمة

مفاجأة سارة من الحكومة للمواطنين من يخرجون على المعاش خلال عام 2024 ، حيث يستفيدون من الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر مارس المقبل وذلك لمساعدة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتحسين وضع المعيشة لهم، وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة هي من الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد للمواطن بعد انتهاء مدة الخدمة وخروجه على سن المعاش.