“باقة اللاعبين الجديدة” خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول eFootball 2024 من خلال الموقع الرسمي للعبة

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول، تعتبر لعبة اي فوتبول هي واحدة من أشهر الألعاب التي يستمتع بها الكثير من الأشخاص نظراً لما تحمله من متعة وإثارة ولذلك عدد كبير جداً من الأشخاص يتساءلون عن كيفية شحن اللعبة والاستفادة بجميع المميزات المتوفرة فيها، ولذلك قامت الإدارة المسؤولة عن اللعبة بطرح طريقة شحن اللعبة بطريقة سهلة وسوف يتم تناولها في المقال بشكل تفصيلي حرصاً على جميع محبين هذه اللعبة.

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول

‏هي واحدة من ألعاب كرة القدم المتميزة ونظراً لأنها تمتلك شعبية وجمهور كبير جدا يهتم بها ويحرص على الاستمتاع بكل المميزات الموجودة فيها فتم طرح طرق مختلفة وكثيرة حتى يتمكن جميع مستخدمي اللعبة من شحن اللعبة بالكوينزات والاستفادة بجميع المميزات المدفوعة الموجودة فيها والتي تساعد على زيادة الحماس والإثارة داخل اللعبة:

‏في البداية لابد أن يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للعبة.

‏وبعد ذلك من القائمة الرئيسية الموجودة في الموقع يتم الدخول على كلمة المهمات Missions.

‏بعد ذلك يتم تحديد قيمة الكوينزات المراد شحنها داخل اللعبة، فهناك العديد من الباقات المتاحة أمامك يمكن اختيار المناسب لك.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الايقونة المخصصة لعملية الشراء ويتم إدخال البيانات الخاصة بوسيلة الدفع المتاحة.

وبشكل فوري بمجرد أن يتم الدفع سوف يتم ارسال الكوينزات على الحساب الشخصي الخاص باللاعب في اللعبة.

‏شحن اللعبة من خلال الهاتف

‏هناك أيضاً طريقة سهلة جدا يمكن من خلالها أن يتم شحن اللعبة بالكوينزات المطلوبة من خلال الهاتف: