تصنيف FIFA للمنتخبات 2024

نهضة فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم في “فيفا” بالكشف عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024، حيث إن عقب كل بطولة من البطولات الكبرى التي يتم لعبها تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالإعلان عن تصنيف المنتخبات في نهاية كل شهر للتعرف أفضل مراكز المنتخبات التي تتنافس مع بعضها من أجل تحقق أفضل مركزا ضمن تصنيف الفيفا.

تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024

الجدير بالذكر أنه تم تصنيف الفيفا للعام الماضي 2023 والتي كان من أفضل تصنيفات فيفا في هذا العام في قمة الترتيب منتخب الأرجنتين، ومن المقرر أنه يتم الاستمرار في النظر لنتائج المنتخبات التي تشارك في البطولات الدولية المعروفة طوال الأعوام السابقة، ففي هذا العام أقيمت بطولتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا خلال الشهرين الجاري يناير وفبراير، بالإضافة إلى أنه سوف تقام خلال العام الجاري أيضًا بطولتي كأس الأمم الأفريقية يورو، وبطولة كوبا أمريكا في الشهرين المقبلين يونيو ويوليو.

أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا 2024

من أفضل عشرة منتخبات أفريقية لهذا العام، حيث احتل منتخب المغرب الترتيب إثنان عشر ويعتبر هو الاول أفريقيا بعدد النقاط 1663.39، وخلفه منتخب السنغال الذي أخذ المركز 17 عالميًا ويعتبر هو الثاني إفريقيا بعدد النقاط 1620.74، ثم يليهم منتخب نيجيريا المركز 28 الثالث عالميا بعدد النقاط 1522.26، ثم جاء باقي المنتخبات بالترتيب التدريجي كالتالي:

منتخب مصر بالمركز 36 بعدد نقاط 1500.38.

منتخب كوت ديفوار بالمركز 39 بعدد نقاط 1494.57.

منتخب تونس بالمركز 41 بعدد نقاط 1491.15.

منتخب الجزائر بالمراكز 43 بعدد نقاط 1480.24.

منتخب مالي بالمركز 47 بعدد نقاط 1469.81.

منتخب الكاميرون بالمركز 51 بعدد نقاط 1452.59.

منتخب جنوب إفريقيا بالمركز 58 بعدد نقاط 1410.23.

ترتيب منتخب مصر عالميا

جاء المنتخب المصري في المركز 36 على مستوى الأفضل حول العالم، وبذلك تراجع ثلاثة مراكز عن مركزه السابق في الترتيب بعد الخروج من بطولة أفريقيا في دور ثمن النهائي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الأول أفريقيا وجاء المنتخب السنغالي بالمركز الثاني على مستوى أفريقيا وجاء المنتخب النيجيري بالمركز الرابع ومنتخب مصر في المركز الرابع بنقاط 1500.38، فيما قام المنتخب الوطني بتغيير المدير الفني بعد الخروج من أفريقيا وجاء اللاعب السابق حسام حسن مدربا للمنتخب