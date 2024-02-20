فرح أطفالك .. تردد قناة mbc3 الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة mbc3 واحدة من أشهر القنوات الفضائية في الوقت الراهن وتستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي نظرًا لأن محتواها ممتع ومميز كما أنها تعمل على مدار الساعة بدون فواصل إعلانية مملة، ولضمان جودة البث العالية سوف نتناول في التالي أحدث تردد لقناة mbc3 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة mbc3 الجديد

من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتوى قناة ام بي سي 3 على النايل سات يمكنكم الآن استقبالها وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة mbc3 على عرب سات

ممكن أيضًا أن يتم استقبال قناة ام بي سي 3 على القمر الصناعي عرب سات وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 12399.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة mbc3 على الرسيفر

بعد أن وضحنا تردد قناة mbc3 على النايل سات والعرب سات تأتي خطوات استقبال القناة على الرسيفر على النحو التالي: