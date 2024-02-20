ياسعدك ياهناك ياابن المحظوظه.. حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين 2024..شوف نفسك من ضمنهم ولا لا.!!

بعدما توقفت صرف السلع التموينية في شهر فبراير عام 2024 بدأت شائعات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخصيص زيادة مالية قدرها 100 جنيه لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ومنذ ذلك الحين بات الكثير يتساءل عن صحة هذه الأنباء إذ تواصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية في سعيها المتواصل لتوفير المواد الأساسية للمستحقين للدعم التمويني لذا يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على حقيقة صرف الزيادة المالية بقيمة 100 جنيه لكل فرد على بطاقات التموين في عام 2024 تابعونا للمزيد من التفاصيل.

تصريحات وزاره التضامن الاجتماعي عن هذا الخبر

تم الكشف عن الحقيقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توزيع مبلغ قدره 100 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين لعام 2024 أكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يوجد تغيير في قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية في شهر مارس 2023 وأن كل ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة. كما نوهت الوزارة بأنه في حالة وجود أي زيادة في الدعم، سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة.

شروط اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتعديل بعض الشروط لإضافة المواليد على البطاقة التموينية ويمكنكم الإطلاع على التفاصيل من خلال النقاط التالية