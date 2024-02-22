“رامز قفل اللعبة” تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2024 والكشف عن أبرز ضحايا المقلب الجديد

يعتبر برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان من كل عام، هو أكثر البرامج مشاهدة، وهذا بسبب الأفكار المختلفة التي يقوم بها في كل عام، والتي تعتمد على فكرة رعب وتخويف اللاعبين والفنانين والمشاهير، ويقوم رامز بتنفيذ فكرة البرنامج على الضيف، وهذا ما يجعل المشاهدين يقومون بانتظار البرنامج لمعرفة رد فعل كل ضيف على المقلب، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024

هناك العديد من الإعلانات التي ظهرت على اليوتيوب حول فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان عام 2024، حيث ان فكرة البرنامج تدور حول استضافة المشاهير من المجالات المختلفة، الفن الرياضة الإعلام، في مدينة ألعاب كبرى وتتضمن اكوا بارك وبيت رعب ويتم تنفيذ البرنامج بها، ويحمل اسم البرنامج خلال رمضان 2024 اسم ” رامز قفل اللعبة”.

ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024

ظهر العديد من نجوم الفن والرياضة خلال الإعلان الرسمي عن برنامج رامز جلال الجديد لرمضان عام 2024، ومن ضمن هؤلاء الضيوف الأسماء التالية :

محمود العسيلي.

رضا عبد العال.

غادة إبراهيم.

حنان مطاوع.

امام عاشور.

أحمد عبد القادر.

الحكم نور الدين.

عمرو يوسف.

وكانت فكرة برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان من العام الماضي تدور حول استضافة المشاهير لافتتاح مطعم في السعودية، والذي كان يقدم أكلات هندية وتركية، وبعدها يقوم بتنفيذ المقلب في الضيف عن طريق وضعه في الغسالة أو المطعم الطاير.