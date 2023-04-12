PDF اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

مؤخرا زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين حول اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 التي من المقرر الإعلان عنها خلال ساعات من الآن، حيث سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والأخيرة عبر منصة مظلتي بعدما يتم الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة ليصرف الدعم لأكثر من 250 مواطن عراقي ممن تنطبق عليهم الشروط، وفور الإعلان عن اسماء المقبولين يمكن الدخول إلى المنصة التابعة لوزرارة العمل العراقية وتحميل الكشوف بصيغة pdf.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكنك فورا الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 على مدار الساعة من خلال زيارة منصة مظلتي الإلكترونية بسهولة، حيث من المقرر أن يستفيد من الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية الالاف من الأسر المحدودة الدخل والبسطاء في اطار سعي الحكومة العرافية لتوفير حياة كريمة للمواطنين حتى يتمكنوا من شراء جميع متطلبات العيد الذي سيكون أول أيامه يوم الجمعة بعد القادم الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

الآن يمكنك معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 فور عبر الدخول إلى منصة مظلتي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اضغط على ايقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الاستعلام عن اسماء المشمولين.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يمكنك تحميل كشوف باسماء المقبولين على جهازك.

باتباع الخطوات السابقة الذكر يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة في أقل من دقيقة من خلال الدخول إلى منصة مظلتي، ليتم تنزيل كشوف بأسماء المقبولين بعد التأكد من تطابق الشروط عليهم.