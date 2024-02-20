“مبروك مقدما لكل الناجحين” .. noor.moe.gov.sa رابط نتائج الفصل الثاني في المملكة من خلال نظام نور 1445

يبدأ الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في البحث عن رابط نتائج نظام نور للفصل الدراسي الثاني لعام 1445 هـ، وذلك نظرًا لأن هذه المنصة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المنصة الإلكترونية في تسهيل العملية التعليمية وتوفير الراحة للطلاب، ومن المتوقع صدور نتائج المراحل الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية قريبًا.

رابط النتيجة من خلال نظام نور 1445

يمكن لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الوصول إلى نتائج نظام نور للعام الدراسي 1445 عبر الرابط الرسمي ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

ابدأ بالولوج إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

التقر على اختيار كلمة “تسجيل الدخول”.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك بطريقة صحيحة.

قم بإدخال رمز التحقق بطريقة جيدة وصحيحة.

التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك، انقر على خيار “الاستعلام عن النتائج”.

موعد الإعلان عن النتيجة

اعتاد العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية إلى التساؤل حول موعد إعلان نتائج الصف الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء فترة إجراء الامتحانات اليوم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن موعد ظهور النتيجة سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، حيث قد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 15 فبراير واستمرت حتى 21 فبراير، وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات، ستظهر النتيجة على الفور، لذلك يتيح نظام نور النتائج 1445 للطلاب من أجل الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الهوية الخاصة بهم.