إليكم رابط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024 مع شرح التسجيل خطوة بخطوة

أوضحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق أن عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة متاحة حالياً على موقع المديرية، ولمن يرغب في معرفة جميع خطوات الحجز، يرجى متابغة القراءة حيث ستجد الرابط الرسمي للحجز ومن ثم عليك اتباع جميع الخطوات المذكورة بالتفصيل في هذا المقال، فإليكم التفاصيل.

الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات في العراق الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بسهولة عبر الإنترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى رابط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة الخطوة الثانية: من الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على زر الحجز الإلكتروني الموجود في الجزء السفلي من الصفحة الخطوة الثالثة: قم بتعبئة جميع المعلومات بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم الكامل واسم الأب واسم الجد واللقب، يمكن للأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق التسجيل بمفردهم الخطوة الرابعة: يجب عليك اختيار عدد أفراد أسرتك الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، ويشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين، أو الابن الأكبر سناً في حالة وفاة الوالدين الخطوة الخامسة: أدخل رقم جوالك، مع العلم أنه يجب استخدام رقم الهاتف مرة واحدة فقط في عملية التسجيل الخطوة الأخيرة: انقر على زر “التالي” ثم أكمل عملية الحجز بنجاح

الآن يتبقى عليك الانتظار حتى إتمام العملية بنجاح.

أفضل طريقة للحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق

يجب على المستخدم ملء البيانات بدقة ومن دون أخطاء، حيث إن تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إلغاء الحجز، يفضل حجز المواعيد في الصباح الباكر، عند الساعة 8 صباحاً تقريباً وحتى التاسعة، لتفادي اكتمال العدد المطلوب لذلك اليوم، ويمكنكم الوصول إلى نموذج الحجز الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.