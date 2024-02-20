مبروكـ.. تحميل الانpdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في جميع محافظات العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تقدم الحكومة العراقية الدعم للأفراد الأكثر فقرًا، واحتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجها الكثير من الأشخاص، وكذلك مساعدة الأرامل والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى المطلقات، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك البحث عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية، وذلك للاستعلام عن أسماء المشمولين.

ثم بعد ذلك اختيار خانة خدمة الرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك أيضًا قم بتحديد رقم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

ومن ثم قم بتحديد المقاطعة المرتبطة بها، وبعد ذلك اضغط على تنزيل.

ثم انتظر قليلًا حتى يتم تحميل القائمة، وابحث عن اسمك فيها.

الشروط المطلوبة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية العراقية بتقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين العراقيين، حيث قامت بوضع بعض الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الأفراد المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية حاملين للجنسية العراقية.

ولكن لا يتم الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية في العراق إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم مناسبًا بدايةً من 15 عامًا إلى 55 عامًا للنساء.

وكذلك يجب أن يكون الرجال المتقدمين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 60 عامًا.

كما يشترط أيضًا أن يكون المتقدمين مستوفين شروط البرنامج للحصول على الدعم الاجتماعي لعام 2024.

كما ينبغي أيضًا توفير جميع الشروط والأحكام الضرورية لكي يتم الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.