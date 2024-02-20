وزارة التعليم تتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر رابط نظام نور لعام 1445.. إليكم الخطوات الصحيحة

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور بهدف مساعدة الطلاب في الحصول على نتائجهم بسهولة، حيث يوفر النظام مجموعة متنوعة من الخدمات للطلاب، المعلمين، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الكادر الإداري، يعتبر نظام نور وسيلة فعالة للاطلاع على النتائج، ويعكس الجهد المبذول من الوزارة لدعم الطلاب وأولياء الأمور في متابعة تقدم أبنائهم وتأهيلهم للمراحل الدراسية القادمة في مسيرتهم التعليمية.

إتاحة إمكانية إجراء المعاملات والاستعلام عبر رابط نظام نور 1445

منصة نور التعليمية توفر رابطاً مباشراً للوصول إلى خدماتها، مما يتيح لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم في النظام والاطلاع على المستندات المطلوبة لتسجيلهم، تهدف المنصة إلى خدمة جميع فئات المجتمع التعليمي، بما في ذلك الطلاب، وأولياء الأمور، وموظفي وزارة التعليم أيضاً، وهو وسيلة ممتازة تساعد الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتائج الامتحانية عبر الانترنيت، دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المراكز التعليمية المختلفة للاستعلام عن النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط منصة نور

مع اقتراب نهاية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة، ينتظر الطلاب إعلان نتائجهم عبر منصة نور، لتسهيل هذه العملية، قامت الوزارة بتقديم المنصة التي تسمح بالاستعلام الفوري عن النتائج بسهولة.

زيارة منصة نظام نور الإلكتروني تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال رمز التحقق المرئي النقر على زر تسجيل الدخول اختيار المرحلة الدراسية المطلوبة للاستعلام عن النتائج كتابة رقم الهوية ورمز التحقق المرئي الضغط على زر البحث عن النتيجة

الآن يتبقى عليك فقط أن تنتظر ظهور النتيجة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح.

متى تنتهي فترة اختبارات الترم الثاني في السعودية؟

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس السعودية منذ يوم الخميس الموافق 15 فبراير، وأعلنت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات ستستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، حتى يوم الأربعاء، الموافق 21 فبراير، الذي يوافق 11 شعبان، وعند انتهاء دوام يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات على منصة نظام نور، يذكر أن الطلاب سيحصلون على إجازة لمدة 10 أيام متواصلة بعد نهاية الترم الثاني، حيث ستنتهي هذه الإجازة في الثاني من مارس الموافق 21 شعبان.