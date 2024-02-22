رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

نتائج السادس الإعدادي في العراق، في الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي وخصوصاً بعد ظهور النتيجة في مجموعة من محافظات دولة العراق فالكثير من الآباء والأمهات والطلاب أيضاً مهتمين لمعرفة النتيجة وخصوصاً أن الامتحانات تم الانتهاء منها في شهر يناير الماضي ولذلك سوف نتعرف في المقالة على كل التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق.

نتائج السادس الإعدادي في العراق

‏بعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق في شهر يناير بمجرد أن انتهى آخر إمتحان تم البدء في عملية التصحيح ثم رصد الدرجات ثم بعد ذلك يتم تجميع هذه الدرجات لرفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق حتى يتمكن جميع الطلاب من إدخال البيانات الخاصة بهم لمعرفة النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس الخاصة بهم وهذا لأن الوزارة حرصت على راحت جميع الطلاب ومنع حدوث أي تكدسات حول المدارس ونظراً لظهور النتيجة في مجموعة من المحافظات فهذا دليل على تتابع ظهور النتيجة في المحافظات الأخرى في الوقت الحالي.

‏كيف يتم الاستعلام على نتيجة الصف السادس الإعدادي

‏لكي يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بكل طالب لابد أن يتم تطبيق الخطوات التالية: