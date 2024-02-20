مبروووك النتيجة.. نتائج نظام نور الفصل الثاني 2024 جميع أنحاء السعودية
أصبحت نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية على وشك الظهور بعد أن أعلنت وازرة التعليم موعدها اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، فضلاً عن أن النتيجة سيتم العمل على رفعها عبر نظام نور الإلكتروني وكذلك المواقع والمنصات التعليمية المؤهلة للقيام بإستخراج النتائج، ويمكن لكل طالب وطالبة من الإطلاع على نتائجهم بكل سهولة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني
كشفت وزارة التعليم السعودية، عن انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، وسيتم رفع النتائج غدًا الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في جميع المدارس العاملة بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن ذلك جاء عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، فضلاً عن رصدها بكل دقة ووضوح، هذا وأن النتيجة تم إعتمادها كذلك من قبل وزير التعليم.
كيفية الإستعلام عن نتائج نظام نور
يمكن الإطلاع عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الإلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:-
- أن يتم التوجه إلى نظام نور.
- ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم السري.
- بعد ذلك يتم التوجه إلى عرض النتائج.
- ليتم اختيار نتيجة الصف التي ترغب فيه.
- بعدها يمكنك الضغط على أيقونة “بحث”.
- وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.