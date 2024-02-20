“لمحبي ملحمة عثمان وجلاد روما” .. استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات الجديد 2024

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات الفضائية البارزة في الساحة الإعلامية الجزائرية، وتعتبر واحدة من المحطات التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، حيث تأسست القناة بهدف تقديم محتوى إعلامي متنوع يلبي اهتمامات الجماهير الجزائرية والعربية، كما تتميز قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسلات تركية مترجمة إلى اللغة العربية، من بينها مسلسل “المؤسس عثمان” الذي حقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

النايل سات تردد HD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

القمر الصناعي النايل سات تردد SD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد: 12645.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 11034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

موعد عرض مسلسل “المؤسس عثمان”

الحلقة 149 تُعرض على قناة ATV التركية يوم الأربعاء، 21 فبراير 2024، بعد منتصف الليل.

يمكن متابعتها على منصة قصة عشق باللغة العربية.

على قناة الفجر الجزائرية، تُعرض يوم الخميس، 22 فبراير 2024، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الجزائر.

كيفية تثبيت القناة على التلفزيون