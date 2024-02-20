ألف مليون مبروك هتزور بيت الله.. نتائج الحج في الأردن إلكترونيًا عبر hajj.gov.jo وزارة الأوقاف والشؤون بالأردن

في الأردن، ينتظر الكثير من المواطنين بفارغ الصبر إعلان نتائج الحج في الأردن 145 بعد التسجيل في الرابط الرسمي المعلن عنه من قبل الجهات المختصة ونحن هنا، عبر موقعنا، نسعى لتوفير جميع التفاصيل والمعلومات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن، ومن المتوقع أن تُعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قريبًا عن النتائج بما يتيح للمواطنين فرصة التحضير للحج.

رابط نتائج الحج في الأردن 1445

باقتراب شهر رمضان، يزداد اهتمام الكثيرين بترتيب رحلات العمرة والحج، ولتيسير العملية، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإطلاق موقع رسمي يسمح للمواطنين بالاستعلام عن نتائج الحج بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى زيارة المقر الرسمي وتحمل الازدحامات، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج الحج فور ظهورها فإن ذلك يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية.

يمكنك الآن الدخول إلى بوابة وزارة الأوقاف للاستعلام عن نتائج الحج والعمرة بكل سهولة.

للاستعلام عن نتائج الحج والعمرة بكل سهولة. بعد إدخال الاسم، الرقم الوطني، ورقم التسجيل، ستظهر النتيجة فوراً، سواء كانت قبولاً أو رفضا.

في حال القبول، يجب التواصل مع مديرية الأوقاف في مدينتك لإكمال الإجراءات اللازمة.

يمكنك التواصل مع الوزارة عبر الأرقام التالية: 06-5621188، 0797166999، 0795900036، 0778465869، 0790445240، 07797906697، و0799137120، من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً

تكلفة حج الأردن 2024

تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن على تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث تم الإعلان عن تكلفة الحج لهذا العام بمبلغ 2200 دينار أردني، بهدف تخفيف العبء المالي عن الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

استمارة الحج الإلكترونية في الأردن

يعلن الدكتور وائل، المسؤول في وزارة الأوقاف في الأردن، عن فترة التسجيل لأداء فريضة الحج، حيث ستمتد الفترة الأولى حتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الأربعاء القادم، يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحج والعمرة، وذلك لجميع المواطنين في الأردن والمقيمين فيه، بما في ذلك مواطني غزة تم تمديد فترة التسجيل نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في أداء العمرة، والتسجيل مجاني بعد إلغاء رسوم التسجيل التي كانت تبلغ خمسة دنانير، توجد تعليمات وإرشادات تساعد على تسجيل الجميع بسهولة.