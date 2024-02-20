هتاخد أكتر من 100000 دولار هديتك قيمة يابن المحظوظة .. ما هي طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا؟ .. سجل الان وغير حياتك

يمكنك معرفة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تنمو الاهتمامات حول رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2024، إذ تم الكشف مؤخرًا عن كيفية الاشتراك في الحلقة النهائية عبر برنامج صدي الملاعب، تهدف هذه المسابقة إلى تحقيق أحلام المشتركين من خلال الفوز بالجائزة الكبرى المقدرة بمبلغ 100 ألف دولار، وتتمتع القناة بشهرة كبيرة بفضل مصداقيتها وجوائزها السخية التي تقدمها في مسابقة الحلم كل عام، سنقدم لكم تفاصيل الاشتراك من جميع أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة للتسجيل.

مسابقة الحلم 2024

منذ إطلاق برنامج مسابقة الحلم عام 2007 على قناة MBC، استطاعت الفعالية الفنية أن تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، يتولى المقدم الإعلامي المشهور مصطفى الآغا قيادة البرنامج، وتشترط شروط المشاركة فيه أن يكون عمر المتسابق لا يقل عن 18 عامًا، وأن لا يكون أحد أقارب العاملين في المسابقة، مما يؤكد مصداقيتها ونزاهتها.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تشغل كثيرًا من أفكار متابعي برنامج مسابقة الحلم سؤال كيفية الاشتراك في الفعالية، لذا لتوفير الوصول لها، يجب على القارئ معرفة الرقم المخصص لبلده، الذي حدده إدارة البرنامج للمشتركين في الوطن العربي تتمثل الأرقام كالتالي.

في جمهورية مصر العربية: 95450 أو 95458. في المملكة العربية الإماراتية: 6070. في المملكة العربية السعودية: 858888 أو 755505 أو 300300 أو 313131. في دولة الأردن: 98880. في دولة الكويت: 4141. في دولة البحرين: 94000 أو 98885.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024؟

لتسهيل عملية الاشتراك في المسابقة، وضعت إدارة البرنامج رابطًا يتيح لجميع الراغبين في الفوز بالجائزة المشاركة بسهولة، وتتضمن الخطوات التالية.

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “Dream” أو “حلم” عبر الرقم المخصص لبلدك والموضح في الإعلان.

يمكن الحصول على الرقم المخصص من خلال زيارة الموقع الرسمي للمسابقة.

قم بكتابة البيانات الشخصية في الرسالة النصية بجانب كلمة “حلم” أو “Dream”.

تردد قناة MBC