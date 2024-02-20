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هتعمليه في البيت بسهولة.. طريقة الفول المدمس البيتي لسحور رمضان 2024
في هذه الأيام ومع قرب شهر رمضان المبارك تبدأ كل أم وربة منزل بتجهيز أفكار لوجبات إفطار وسحور شهر رمضان المبارك، وخاصة وجبة السحور التي تحتاج إلى أكلة خفيفة ومفيدة ومشبعة كذلك، لذلك سنوضح لكي عزيزتي طريقة الفول المدمس البيتي لتجهيزه بأقل مجهود أو تكلفة وتعدي منه العديد من الأطباق الرائعة في السحور، وذلك بمكونات مضمونة بدلًا من شرائه جاهز أو معلب.
مكونات الفول المدمس البيتي
الكثير يتوقعوا أن طريقة تدميس الفول صعبة ومكلفة إلا أن الحقيقة عكس ذلك تدميس الفول من أسهل الوصفات التي يمكن أن تجهيز كمية كبيرة منه وتناول منه لعدة أيام في شهر رمضان، وقبل أن نتعرف على طريقة الفول المدمس البيتي سنوضح لكم المكونات لتجهيزها، وهي كالتالي:
- كيلو من الفول يفضل أن نختار حبات الفول ذو قشرة ناعمة.
- كوب من العدس الأصفر.
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ثمرة بصل متوسطة الحجم شرائح.
- ثمرة جزر كبيرة مبشورة.
- عصير ثمرة ليمون كبيرة.
- دماسة أو حلة ضغط أو قدر محكم الغلق.
طريقة الفول المدمس البيتي خطوة بخطوة
- في البداية علينا أن ننقع كمية الفول في وعاء كبير من الماء لمدة 12 ساعة أو ليلة كاملة، إذا كانت القشرة قاسية نضيف ملعقتين صغيرتين من البيكنج صودا.
- وبعد ذلك نصفي الفول من ماء النقع، ونشطفه بالماء الجاري.
- وفي دماسة مناسبة الحجم، نضع كمية الفول مع العدس والبصل والجزر وعصير الليمون، ونصب عليها كمية من الماء المغلي حتى تغطي المكونات.
- نضع الدماسة على نار متوسطة الحرارة حتى تغلي جيدًا.
- ثم نخفف درجة حرارة النار إلى الهادئة، يمكننا أن نزيد كمية الماء المغلي إذا قلت.
- نترك الدماسة أو القدر على النار لمدة تقريبًا 7 ساعات ومن وقت لأخر نتأكد أن الماء تغطي المكونات أو نزيدها إذا قلت.
- وبعد هذه المدة يكون الفول جاهزة وبالهاناء والشفاء.