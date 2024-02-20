هتعمليه في البيت بسهولة.. طريقة الفول المدمس البيتي لسحور رمضان 2024

في هذه الأيام ومع قرب شهر رمضان المبارك تبدأ كل أم وربة منزل بتجهيز أفكار لوجبات إفطار وسحور شهر رمضان المبارك، وخاصة وجبة السحور التي تحتاج إلى أكلة خفيفة ومفيدة ومشبعة كذلك، لذلك سنوضح لكي عزيزتي طريقة الفول المدمس البيتي لتجهيزه بأقل مجهود أو تكلفة وتعدي منه العديد من الأطباق الرائعة في السحور، وذلك بمكونات مضمونة بدلًا من شرائه جاهز أو معلب.

مكونات الفول المدمس البيتي

الكثير يتوقعوا أن طريقة تدميس الفول صعبة ومكلفة إلا أن الحقيقة عكس ذلك تدميس الفول من أسهل الوصفات التي يمكن أن تجهيز كمية كبيرة منه وتناول منه لعدة أيام في شهر رمضان، وقبل أن نتعرف على طريقة الفول المدمس البيتي سنوضح لكم المكونات لتجهيزها، وهي كالتالي:

كيلو من الفول يفضل أن نختار حبات الفول ذو قشرة ناعمة.

كوب من العدس الأصفر.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ثمرة بصل متوسطة الحجم شرائح.

ثمرة جزر كبيرة مبشورة.

عصير ثمرة ليمون كبيرة.

دماسة أو حلة ضغط أو قدر محكم الغلق.

طريقة الفول المدمس البيتي خطوة بخطوة