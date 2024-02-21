نتائج نور ظهرت الان.. ” EduWave” نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، من الإطلاع على نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني، حيث إن هذه النتيجة أصبحت تُشغل بال مئات الطلبة داخل الدولة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم اليوم الإنتهاء من اختبارات هذا الفصل، وسيتم رفع النتائج عبر نظام نور الإلكتروني التي أطلقته الوزارة في سبيل التسهيل على جميع الطلبة.

الإستعلام عن نتائج نظام نور الإلكتروني في السعودية 1445

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن نتائج نظام نور الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الفصل الدراسي الثاني، كما على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه لموقع نظام نور الإلكتروني.

ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم السري في الخانة المخصصة لذلك.

وعليه يتم القيام بإختبار المرحلة الدراسية.

ثم يُرجى إدخال باقي البيانات الخاصة بالطالب.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من الإطلاع عن جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

ما هي خدمات نظام نور الإلكتروني في السعودية 1445

توفر منصة نور الإلكترونية العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين بكافة المراحل الدراسية، وفقًا لما يلي:-

إتاحة الإختبارات عن بُعد عبر المنصة.

تسجيل كشوفات الحضور والغياب.

إضافة إلى متابعة أولياء الأمور لمستوى الأبناء.

إمكانية التواصل مع المدرسين والمدرسات عبر المنصة.

إتاحة الواجبات المدرسية وحلها عبر المنصة.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية، قامت اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير 2024، بالإعلان عن نتائج نظام نور الإلكتروني، بحيث أصبح بإمكان كل طالب وطالبة من الإطلاع على النتائج الخاصة بهم عبر النظام، وإتاحة طباعة النتيجة فور الإستعلام عنها، مع العلم أنه في النظام كذلك يقوم بفتح باب تقديم الإعتراض أمام الطلبة الراغبين في ذلك.