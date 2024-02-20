أحجز مكانك الآن وروح بيت الله في رمضان.. رابط حجز قطار الحرمين السريع لحجاج بيت الله الحرام 1445هـ

يمكنك معرفة حجز قطار الحرمين السريع لحجاج بيت الله الحرام 1445، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إجراءات حجز قطار الحرمين السريع، الذي تم إطلاقه لتسهيل رحلات المعتمرين والحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، يوفر القطار تجربة سفر سريعة ومريحة، مع إمكانية الاستمتاع بالمناظر الخلابة طوال الرحلة، يأتي هذا الإعلان تزامناً مع انطلاق موسم الحج لعام 2024 وعمرة رمضان لعام 1445هـ، نقدم لزوارنا الكرام رابط حجز قطار الحرمين السريع في هذا المقال، فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

حجز قطار الحرمين السريع لحجاج بيت الله الحرام 1445

حجز تذكرة قطار الحرمين السريع لحجاج بيت الله الحرام، حيث يتميز قطار الحرمين السريع بالراحة والمتعة خلال رحلته التي لا تزيد عادة عن ساعتين، ويبلغ سرعته نحو 300 كم/ساعة، يتألف كل قطار من 13 عربة تضم ما يصل إلى 417 مقعدًا، ويوفر خدماته بين 5 مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، يعتبر هذا القطار فرصة ممتعة للمسافرين، سواء كانوا حجاجًا أو معتمرين، يمكنكم حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال إتباع الخطوات التالية.

قبل البدء في حجز تذكرة قطار الحرمين السريع.

يجب عليك زيارة موقع القطار الرسمي ، بعد ذلك.

، بعد ذلك. قم بالضغط على خيار “حجز جديد” اختر مسار الرحلة من بين الوجهات المتاحة، التي تشمل 5 محطات رئيسية.

ثم حدد موعد وتاريخ السفر المناسب لك بعد ذلك.

اختر عدد التذاكر ونوع الدرجة المطلوبة، سواء كانت اقتصادية أو رجال أعمال قم بتعبئة البيانات الشخصية بشكل كامل.

ثم انقر على زر “دفع” لاكمال عملية الدفع لقيمة التذاكر، في النهاية.

يمكنك طباعة التذاكر من خلال الموقع للاحتفاظ بها كوثيقة رسمية.

كم أسعار تذاكر قطار الحرمين

إحدى الأمور المهمة التي تشغل بال المواطنين والمعتمرين والحجاج في المملكة العربية السعودية هي معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس، تختلف أسعار التذاكر بناءً على نوع الرحلة، ولكن تتراوح بين 20 إلى 150 ريال سعودي، يمكنكم حجز التذاكر عبر الاتصال بالرقم 920000329، أو زيارة الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع واتباع الخطوات كما تم ذكرها في الفقرة السابقة، يقطع القطار مسافة تبلغ حوالي 450 كيلومترًا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.