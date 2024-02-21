“اشتري حاجة رمضان بأقل الأسعار” وزارة التموين تعلن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 لبيع السلع في جميع المحافظات

بعدما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تعمل فيها على توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم من شراء السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن المعارض وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أماكن معارض أهلا رمضان 2024.

معارض «أهلا رمضان» 2024

تستمر معارض أهلا رمضان في عملنا داخل محافظات الجمهورية، حيث تتوفر بها جميع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار في متناول أيدي الجميع، كما أعلنت وزارة التموين عن توفر اللحوم المجمدة والطازجة في هذه المعارض، وذلك عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما أكدت الوزارة أن المعارض سوف تواصل عملها لمدة شهر كامل لذلك من المقرر أن يستمر في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك .

أماكن معارض أهلا رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفر معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات الجمهورية ” محافظة القاهرة، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، ومحافظات الصعيد، المنيا، سوهاج ، دمياط، الشرقية، الغربية ” حيث تتوفر المعارض في جميع المدن التابعة لهذه المحافظات، وذلك حتى يصل الدعم المقدم من الوزارة على أسعار السلع الغذائية لكافة المواطنين في مختلف الأماكن، ولذلك تتوفر المعارض بكل مكان ليجد المواطن كل ما يحتاجه من زيت وسكر وأرز ولحوم وجبن وشعرية ومكرونة وجميع ما يحتاجه للطعام والسحور خلال شهر رمضان المبارك بأفضل وأرخص الأسعار .