أعرف نتيجتك الآن .. نتائج نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني بالسعودية وطريقة الاستعلام

يمكنك معرفة نتائج نظام نور 1445، حيث قدمت وزارة التعليم السعودية نظام “نور” كخدمة إلكترونية شاملة تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين، يتيح هذا النظام استخراج النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة اليوم، سنتحدث عن المزيد من تفاصيل هذا النظام الفعال.

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445

بموعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني قرب الحان، أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل الاختبارات النهائية، بما في ذلك تواريخ البدء والانتهاء، فضلاً عن تحديد موعد ظهور النتائج، لاستخراج النتائج، يجب اتباع خطوات بسيطة ومباشرة.

انتقل مباشرة إلى رابط نظام نور الإلكتروني .

. اضغط على خانة بوابة النفاذ الوطني.

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة.

اختر خانة نتائج الترم الثاني وستظهر لك التفاصيل.

طريقة تغيير كلمة السر في نظام نور

لتغيير كلمة السر بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

انتقل مباشرة إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

اضغط على خانة تسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة.

اختر خانة تغيير كلمة السر وأدخل الكلمة السرية الجديدة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الكلمة السرية الجديدة.

اختر الخدمة التي ترغب في الحصول عليها بعد ذلك.

متى تظهر نتائج الترم الثاني

بناءً على إعلان وزارة التعليم السعودية، من المقرر أن تصدر نتائج الترم الثاني يوم الأربعاء القادم الموافق 21 من الشهر، مباشرة بعد انتهاء الاختبارات النهائية وأشارت الوزارة إلى أن عملية التصحيح وتسجيل الدرجات ستتم يوميًا، مع إعتماد النتائج ونشرها على موقع نظام نور، مما يتيح للطلاب الوصول إليها بسهولة ويُسر دون الحاجة للتوجه إلى مدارسهم.