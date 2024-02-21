“طريقة مضمونة 100%” خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile والحصول على أكبر عدد UC في دقائق

طريقة شحن شدات ببجي من خلال بعض المواقع الإلكترونية بشكل رسمي وآمنة على أي جهاز، حيث يمكن شحن الشدات التي يتم استخدامها في لعبة ببجي من أحد المصادر الموثوقة للحصول على الصناديق التي يحتاجها اللاعب عند خوض بعض المعارك القتالية أثناء اللعب، ويمكن شحنها من خلال موقع اللعبة الرسمي.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بكميات كبيرة من العملات الافتراضية، والتي يتم استخدامها في شراء الأزياء خلال اللعبة، ويمكنك شحنها من خلال طرق متعددة، منها عن طريق ID، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

قم بفتح لعبة ببجي موبايل على الهاتف.

من أعلى يمين الشاشة، اضغط على المتجر.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “شحن”.

ثم اضغط على “شحن عن طريق ID”.

قم بإدخال معرف اللاعب (ID) في المكان المناسب لذلك.

ثم اختر عدد الشدات المطلوب شحنها.

بعد ذلك يمكنك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم اضغط على أيقونة “شراء”.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

كما يمكنك شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للعبة، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للعبة ببجي موبايل .

ثم اضغط على أيقونة “شحن”.

بعد ذلك أدخل معرف اللعبة ID.

ثم حدد عدد الشدات المراد شحنها.

قم باختيار طريقة الدفع.

ثم اضغط على أيقونة “شراء”.

خطوات شحن شدات ببجي 2023 عبر تطبيق Midas Buy

من أسهل الطرق شحن شدات بيجي باستخدام ID، ولن تحتاج إلى إنشاء حساب على الموقع أو أحد التطبيقات الخارجية، ويمكنك استخدام طريقة أخرى من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق Midasbuy على الهاتف.

ثم اضغط على افتح التطبيق.

بعد ذلك قم بالنقر على تبويب لعبة “ببجي”.

ثم أدخل معرف اللعبة ID.

من ثم حدد كمية الشدات المراد شحنها.

ثم اختر طريقة الدفع.

بعد ذلك اضغط على “شراء”.

شدات ببجي UC

يحرص اللاعب على شحن شدات ببجي، حيث أنها هامة للغاية في اللعبة، وذلك للأسباب التالية: