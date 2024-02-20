𝓃𝑜𝑜𝓇.𝓂𝑜𝑒.𝑔𝑜𝓋.𝓈𝒶 استعلم عن نتائج الطلاب عبر نور الفصل الدراسي الثاني 1445

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية أن غدا الأربعاء سيتم إعلان نتائج الطلاب عبر نور، حيث سيتم غدا الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبعدها يمكن لجميع الطلاب الدخول عبر منصة نور والاستعلام عن نتائجهم، فمنصة نور التعليمية تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لتسهل على الطلاب جميع الخِدْمَات التعليمية، والتي منته النتائج الدراسية التي يمكن الحصول عليها بخطوات بسيطة عبر المنصة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر منصة نور.

كيف تعرف نتيجتي في نظام نور؟

بخطوات بسيطة تستطيع الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك عبر منصة نور التعليمية، وللاستعلام عن النتيجة عبر نور اتبع التالي:

قم بتسجل دخولك إلى نظام نور عبر الرابط التالي: noor.moe.gov.sa. بعد الدخول اختر رابط (الطلاب). ثم حدد الطالب الذي تريد الاطلاع على نتيجته. وبعد ذلك اضغط على (خيارات). ثم اختر (التقارير). حدد نوع التقرير وهو (تقارير الدرجات). قم بالضغط على التقرير المطلوب. ثم قم بتحديد الخيارات المطلوبة. انقر على أيقونة (ابحث). يتم عرض النتيجة اطبع تقرير النتيجة.

رابط نتائج الطلاب عبر نور EduWave

تعلن في خلال الساعات القدمة نتيجة الطلاب على نظام نور والخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1445، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن غدا الأربعاء سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور والمنصات الرسمية الأخرى مثل منصة مدرستي وتطبيق توكلنا من خلال الروابط التالية : مدرستي، توكلنا، نور.

إلى هنا وصلنا تقريرنا الذي بينا طريقة الاستعلام نتائج الطلاب عبر نور، وأن غدا سيتم الإعلان عن النتيجة ونتمنى للجميع النجاح والتفوق.