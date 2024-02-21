“كل سنة وانتوا طيبين” إمساكية شهر رمضان 1445 وموعد آذان المغرب بتوقيت مصر وكم يوم يستمر الشهر الكريم هذا العام

إمساكية شهر رمضان والتي يرغب في التعرف عليها العديد من الأشخاص، حيث يعد شهر رمضان ملئ بالخيرات، والذي ينتظره كافة المسلمين من العام للآخر، وتزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، نقدم لكم إمساكية شهر رمضان والتي من خلالها يتعرف الفرد على موعد آذان المغرب وموعد الإفطار.

إمساكية شهر رمضان

تكررت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن إمساكية شهر رمضان، لذلك سوف نعرضها لكم في السطور التالية بالتفصيل:

الأول من رمضان الموافق 11 مارس أذان المغرب: 6:01 م.

الثاني من رمضان الموافق 12 مارس أذان المغرب: 6.02 م.

الثالث من رمضان الموافق 13 مارس أذان المغرب : 6:02 م.

الرابع من الموافق 14 مارس أذان المغرب : 6:03 م.

الخامس من الموافق 15 مارس أذان المغرب : 6:03 م.

السادس من رمضان الموافق 16 مارس أذان المغرب : 6:04 م.

السابع من رمضان الموافق 17 مارس أذان المغرب : 6:05 م.

الثامن من رمضان الموافق 18 مارس أذان المغرب: 6:05 م.

التاسع من رمضان الموافق 19 مارس أذان المغرب: 6.06 م.

العاشر من رمضان الموافق 20 مارس أذان المغرب : 6:07 م.

الحادي عشر من رمضان الموافق 21 مارس أذان المغرب : 6:07 م.

الثاني عشر من رمضان الموافق 22 مارس أذان المغرب : 6:08 م.

الثالث عشر من رمضان الموافق 23 مارس أذان المغرب 6:08 م.

الرابع عشر من رمضان الموافق 24 مارس أذان المغرب: 6:09 م.

الخامس عشر من رمضان الموافق 25 مارس أذان المغرب: 6:10 م.

السادس عشر من رمضان الموافق 26 مارس أذان المغرب: 6:10 م.

السابع عشر من رمضان الموافق 27 مارس أذان المغرب: 6:11 م.

الثامن عشر من رمضان الموافق 28 مارس أذان المغرب: 6:11 م.

التاسع عشر من رمضان الموافق 29 مارس أذان المغرب: 6:12 م.

العشرون من رمضان الموافق 30 مارس أذان المغرب: 6:13 م.

الواحد والعشرون من رمضان الموافق 31 مارس أذان المغرب : 6:13 م.

الثاني والعشرون من رمضان الموافق 1 أبريل أذان المغرب : 6:14 م.

الثالث والعشرون من رمضان الموافق 2 أبريل أذان المغرب : 6:14 م.

الرابع والعشرون من رمضان الموافق 3 أبريل أذان المغرب: 6:15 م.

الخامس والعشرون من رمضان الموافق 4 أبريل أذان المغرب: 6:16 م.

السادس والعشرون من رمضان الموافق 5 أبريل أذان المغرب: 6:16 م.

السابع والعشرون رمضان الموافق 6 أبريل أذان المغرب: 6:17 م.

الثامن والعشرون من رمضان الموافق 7 أبريل أذان المغرب : 6:18 م.

التاسع والعشرون من رمضان الموافق 8 أبريل أذان المغرب: 6:18 م.

الثلاثون من رمضان الموافق 9 أبريل أذان المغرب: 6:19 م.



موعد شهر رمضان 2024

ينتظر المسلمون حلول شهر رمضان بفارغ الصبر، حيث يعم فيه الخير والبركة، ويفصلنا 21 يوم منذ الآن على حلول الشهر الكريم، وجاءت الأخبار الفلكية موضحة أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون الموافق 11 من مارس 2024.