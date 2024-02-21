لِينك ⭕️ حجز العملة الأجنبية للأفراد| fcms cbl gov ly تسجيل الدخول مصرف ليبيا المركزي لـ حجز 4000 دولار

أصبح من الممكن الآن حجز العملة الأجنبية للأفراد الليبيين، عن طريق فتح المنصة الخاصة بحجز العملات عبر مصرف ليبيا المركزي، حيث يقوم المصرف المركزي باستقبال طلبات حجز المواطنين من يوم الأحد وحتى يوم الاربعاء، بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، بهدف تسهيل حجز العملات الأجنبية للمواطنين الليبيين للاستعمال الشخصي، وأكد مصرف ليبيا أنه سيتم قفل باب استقبال الطلبات بمجرد الوصول للحد الأقصى. وإليكم كافة التفاصيل داخل هذا المقال.

حجز العملة الأجنبية للأفراد

أوضح البنك المركزي أنه سيقوم بطرح منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد للتحكم في توزيع العملة الأجنبية على جميع الأفراد بطريقة عادلة، حيث قام المصرف الليبي بتحديد قيمة صرف العملات للأفراد بحد أقصى 4000 جنيه، لكي يتمكن عدد كبير من المواطنين الليبيين بالاستفادة من صرف العملات الأجنبية، وقام أيضا بتوفير حجز العملة الأجنبية بشكل إلكتروني، لكي يتم صرف هذه العملة بشكل قانوني، والقضاء على جشع تجار السوق السوداء.

مميزات حجز العملة الأجنبية للأفراد

هناك مجموعة مميزات لحجز العملة الأجنبية للافراد عن طريق المصرف الليبي، من أهمها الآتي:

أصبح من السهل حجز العملة الأجنبية للأفراد عن طريق المنصة الالكترونية

توفر المنصة كافة المعلومات اللازمة عن أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذا يسهل على المواطنين المقارنة بين الأسعار وبعضها، وشراء السعر الأفضل.

قام المصرف الليبي بوضع حد أقصى 4000 دولار أمريكي لشراء العملة، مما حقق العدالة في توزيع العملة على المواطنين.

مكافحة السوق السوداء، عن طريق توفير العمالة للمواطنين.

التشجيع من زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل ليبيا.

شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد الليبيين

هناك مجموعة شروط يجب انطباقها لكي يتمكن الأفراد الليبيين من حجز العملة الأجنبية للأفراد، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحجز حامل للجنسية الليبية.

يجب أن يكون للمتقدم حساب جاري، أو بطاقة مصرفية.

يجب أن يلتزم المتقدم بكافة الشروط التي حددتها المنصة.

يجب تقديم المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، وبطاقة الهوية، على أن يكونا ساريان المفعول.

التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

من أهم المنصات الاجتماعية لحجز العملة الأجنبية للأفراد هي منصة ليبيا، ويمكن التسجيل على هذه المنصة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز العملة الأجنبية للأفراد.

إنشاء حساب للموقع، ومن الضروري أن يكون الحساب دولي.

ستصلك رسالة نصية على هاتفك لتأكيد عملية التسجيل.

قم بتسجيل البيانات بعد ان يتم تحويلك على الصفحة الخاصة بملء البيانات.

يجب تسجيل رقم الهاتف، ورقم جواز السفر، ورقم الهوية.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة.

تسجيل بعض البيانات الخاصة بحسابك البنكي كما يطلب منك.

الضغط على إرسال الطلب.

وبعد هذه الخطوة سيكون متاح شراء العملة الأجنبية للأفراد الليبيين من خلال هذه المنصة.

حجز الدولار مصر ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منصة حجز العملةالأجنبية، والتي يستطيع من خلالها حجز العملاتالأجنبية للمواطنين الليبيين ، بهدف توزيع العملات بشكلصحيح على المواطنين، ومواجهة السوق السوداء، وتنظيمعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، والحفاظ علىاستقرار سوق الصرف وحماية العملة المحلية، و بدأ حجزالعملة الأجنبية بالفعل منذ يوم الأحد 4 فبراير ومن المقررأن يستمر الحجز حتى نهاية الشهر الجاري، وستتم هذهالعملية من خلال المنصة التي أطلقها المصرف المركزيالليبي،