استغل الفرصة.. عروض رمضان 2024 … عروض بنده السعودية 2024 لشهر رمضان

أكثر ما يتم البحث عنه حيث انه يتم تقديم العديد من التخفيضات والعروض تستمر حتى نفاذ الكميات كما انه يعمل على تلبية حاجات كل الأسر في المملكة السعودية خلال شهر رمضان المبارك ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض بنده السعودية 2024 لشهر رمضان.

عروض بنده السعودية 2024 لشهر رمضان

يوجد العديد من العروض ومن أهم عروض بنده السعودية التالي:

يعرض دجاج التنمية واحد كيلو بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال.

كما ان هناك تخفيض لحم تونا خفيف بالزيت 185 جرام 7.95 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

شبيهة القشطة 160 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 27.75 ريال.

ذرة الحلوى من قودي وزن 340 جرام والتى تقدر بمبلغ 6.50 ريال بدلا من 13 ريال.

عجينة السمبوسة السلو من 360 إلى 375 جرام 9.95 ريال بدلا من 15.50 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم بسعر 54.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

عروض وتخفيضات في بندة

يعد من اشهر الماركات في المملكة ويبحث الكثير عن افضل العروض وهناك مجموعة من التخفيضات والعروض ومنها: