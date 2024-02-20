كل عام وأنتم بخير … رمضان قرب … موعد شهر رمضان وفقا للبحوث الفلكية وعدد أيامه

لم يتبقي سواء القليل ويتم تبادل بين الاشخاص عباراة كل عام وانت وبخير، وانه يعد من اكثر الشهور محب للكثير ويتم استقباله بحب وان الصوم ركن من اركان الاسلام ويبحث الكثير عن موعد شهر رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد شهر رمضان وفقا للبحوث الفلكية وعدد أيامه.

موعد شهر رمضان وفقا للبحوث الفلكية وعدد أيامه

يستعد الكثثير بقدوم شهر رمضان المعظم فقد أعلن البحوث الفلكية عن موعد بداية شهر رمضان وأشارت الحسابات الفلكية، انه سيكون في يوم الأثنين الموافق 11 مارس 2024، وهو أقل الأيام في ساعات الصوم، ويتم صومه به عدد 13 ساعة و18 دقيقةحيث انه تم الاعلان عن عدد أيام الشهر الكريم، والتي ستكون 30 يوماً كاملة وسيكون نهايته في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وتبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

ما هي إمساكية رمضان 2024

يعتبر هو الشهر التاسع من السنة القمرية، وانه من ضمن افضل الشهور والتي ياتي بعد شهر رجب وشعبان وهما من افضل الشهور والتي يستحب بها الدعاء ويلتي بعده شهر شوال وهو شهر عيد الفطر المبارك الذي يسعد الكثير به ويذهبون للتنزه وقد فضل ها الشهر عن غيره انه قد انزل به القران حيث ان الصوم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس، وصيامه فرض على كل مسلم وياتي به افضل الليالي وهي ليلة القدر والتي أوصى الرسول الكريم بأن نتلمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان وهي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.