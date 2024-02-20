【﻿ابحث　الان】نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول امتحانات نص السنة كافة المدارس وزارة التربية العراقية epedu gov iq

زاد البحث كثيرا في الآونة الاخيرة عن نتائج الثالث متوسط بالعراق الدور الأول، حيث أنها من الأمور التي شغلت بال العديد من أولياء الأمور والطلاب وذلك للاطمئنان على جهدهم المبذول في الاختبارات، وأيضا زاد البحث عن الرابط الخاص بالنتيجة، حيث أعلنت الوزارة عن رابط موقعها الرسمي الذي سيتم الإعلان عن النتيجة من خلاله، مؤكدة أنه من أبرز الطرق الرسمية الآمنة للوصول إلى نتيجة الطلاب.

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول خلال اسبوع من الآن، ولكن لم يصدر إعلان رسمي بذلك حتى الآن، لأن أعمال التصحيح والمراجعة مازالت مستمرة حتى تلك اللحظة، وسيتم رفع النتيجة عقب اعتمادها من الجهات المختصة، ورفعها مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

استخرج الان نتيجة الثالث متوسط دور أول 2024

سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، وأكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنها ستعلن عن نتيجة طلاب الثالث المتوسط الدور الأول علي الرابط الرسمي الخاص بها، وأيضا سيتم بعدها رفع جميع علامات الطلاب داخل المدارس

خطوات الحصول علي نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب الحصول علي نتائج الثالث متوسط يجب عليهم الدخول إلى الموقع الرسمي الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مع اتباع الخطوات الآتية: