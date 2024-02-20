Osman تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 مدبلجةبجودة عالية FHD 

الحلقة رقم 149 من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان”، وهو واحد من أبرز وأقوى المسلسلات التركية التاريخية التي حازت على إعجاب، الملايين من عشاق الدراما التركية المدبلجة، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي، على الرغم من المنافسة الشرسة التي يواجهها من المسلسلات التركية الأخرى التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل مسلسل صلاح الدين، ومن المتوقع أن نشهد في هذه الحلقة العديد من المفاجآت الدرامية المشوقة التي ستثير اهتمام الجماهير، يركز مسلسل “قيامة عثمان” على قصة حياة البطل التاريخي عثمان بن أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية، يتميز المسلسل بتصويره المذهل والإنتاج العالي الجودة، ويتمتع بقصة مشوقة وأداء تمثيلي متميز. يعتبر المسلسل جزءًا من سلسلة “قيامة أرطغرل” التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي.

الحلقة رقم 149 مسلسل قيامة عثمان:

مع انتظار عرض الحلقة الجديدة، يترقب الجمهور أحداثاً درامية مثيرة ومفاجآت مشوقة، ومن المؤكد أن الحلقة رقم 149:ستثير الكثير من الانتباه والحماس ستستمر المنافسة الشرسة بين مسلسل “قيامة عثمان” وغيره من الأعمال الدرامية التركية الجديدة، حيث يحاول المسلسل الحفاظ على جمهوره واستمرار نجاحه في الوطن العربي، ويتم إذاعة، يتم عرض المسلسل التركي التاريخي “قيامة عثمان” على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء من كل أسبوع ويتم إعادة عرض الحلقة عبر قناة الفجر الجزائرية فى اليوم التالى مدبلجه.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 149:

اسم القناة : atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية