“تعالي يالولو” استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV للاغاني

لا شك أن قناة وناسة تعد منارة ساطعةً في سماء الترفيه والتعلم للأطفال في الوطن العربي. فمنذ انطلاقها، حرصت القناة على تقديم محتوى متنوعيُلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، بدءًا من الصغار حتى الكبار وتتميز وناسة بتقديمها لمجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد المبتكرة التي تعزز القيم والمبادئ التعليمية بطريقة مُسلية وجذابة فالأغنية هي لغة عالمية تُلامس قلوب الأطفال وتُحفز عقولهم، مما يجعل التعلم تجربة مُمتعة لا تُنسى.

قناة وناسة Wanasah TV

تحرص قناة وناسة علي توظيف الأغاني والأناشيد في التعليم لتكون نهجا فعّالًا لتعليم الأطفال. فالأغنية تساعد على تبسيط المفاهيم المعقدة وجعلها مفهومةً للأطفال وكذلك تساهم الأغنية في تنمية مهارات النطق والسماع لدى الأطفال وتساعد الأغنية على ترسيخ المعلومات في ذاكرة الأطفال وتحفيز تركيزهم كما تشجع الأغنية على إطلاق العنان لخيال الأطفال وإبداعهم وغرس القيم الإيجابية مثل التعاون والاحترام والتسامح.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة تدرك أهمية الترفيه في حياة الأطفال، فهي تقدم مجموعة من البرامج المسلية التي تُاسب جميع الأذواق فمن المسابقات إلى الرسوم المتحركة، تقدم وناسة محتوى مُتنوع يساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء وبفضل محتواها المُتميز، أصبحت وناسة القناة المفضلةً للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة على النايل سات:

الآن يُمكنك الاستمتاع بأجمل الأغاني والبرامج الممتعة على قناة وناسة الفضائية المخصصة للأطفال بكل سهولة، من خلال ضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة. وإليك أحدث تردد لقناة وناسة على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/3.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الفضائية على العرب سات