“يدعم التصوير بالذكاء الاصطناعي” سعر ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra يدعم شبكة G5

تستعد شاومي إلى اطلاق هاتف جديد بمواصفات عالية يدعم التصوير بالذكاء الاصطناعي، يرغب الكثيرون في معرفة سعر ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra، ومع اقتراب موعد مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 للهواتف الذكية، أطلقت شاومي نظرة جديدة على هاتفها الرائد Xiaomi 14 Ultra، الذي يظهر في صور مسربة بتصميم محسن، أبرز التغييرات تتعلق بالكاميرا الخلفية، التي تأتي بغلاف زجاجي أنيق وترتيب مألوف للعدسات، محافظة على هوية سلسلة Ultra، تعكس هذه الخطوة رؤية شاومي لتقديم تصميمات جميلة وعملية في آن واحد.

تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد في هاتف xiaomi 14 Ultra

تؤكد الصور المسربة لهاتف Xiaomi 14 Ultra على مدى تطابقه مع التسريبات السابقة، مع إضافة بعض اللمسات الجمالية على الكاميرا الخلفية، التي تحصل على إطار مميز وشعار Leica المحدث، ما يدل على شراكة قوية بين شاومي وLeica لتحسين أداء التصوير، ويقدم Xiaomi 14 Ultra خيارين لونيين هما الأبيض والأسود، مع تصميم خلفي يشبه الجلد النباتي، والذي يمثل خيارًا بيئيًا وأخلاقيًا، وتمنح هذه الألواح البلاستيكية الفخمة الهاتف مظهرًا وملمسًا جلديًا، ما يزيد من رونقه وفخامته، دون الإضرار بالحيوانات.

مواصفات ومميزات هاتف xiaomi 14 Ultra

يتميز هاتف xiaomi 14 Ultra بمميزات عديدة، ونستعرض معكم أبرز تفاصيل ومواصفات هاتف xiaomi 14 Ultra:

الوصف المواصفات بطارية عملاقة مع شحن سريع 5000 مللي أمبير و 150 واط لعمر أطول كاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة 32 ميجابيكسل و 50 ميجابيكسل، وكاميرات خلفية عالية الدقة والجودة لتصوير الفيديوهات نظام تشغيل حديث مع واجهة متطورة أندرويد 14 و HyperOS رامات وتخزين واسعة 12/16 جيجابايت و 256/512/تيرا معالج قوي وسريع Snapdragon 8 ثماني النواة شبكة وشريحة متنوعة من الجيل الثاني إلى الخامس وشريحتين نانو سيم، كما أنه يدعم شريحتين في نفس الوقت شاشة كبيرة ودقيقة 6.73 بوصة و 1440×3200 ميجابيكسل QHD+ أبعاد ووزن متوازنة مع مقاومة للماء والغبار 161.4×75.3×8.5 مم و 225 جرام

سعر هاتف شاومي 14 الترا وموعد اطلاقه

شاومي 14 الترا هو هاتف رائد من شركة شاومي، سيتم الكشف عنه في نهاية فبراير الحالي، ويتوقع أن يكون سعره بين 4700 ريال سعودي و1250 دولار أمريكي، أو 38500 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بمواصفات عالية تجعله منافسا قويا للهواتف الأخرى في السوق، خاصة في مجال الأداء.