كونوا مع لولو.. تردد وناسه 2024 للأطفال على النايل سات لإلهاء وتسلية صغارك بأناشيد ولا أروع

أشهر القنوات على الساحة في هذا الوقت في مجال الأطفال هي قناة وناسه، حيث لولو التي خطفت قلوب الصغار والكبار بالأناشيد المميزة التي تقدمها، ولهذا الآباء والأمهات من جمهورية مصر العربية، بل من مختلف دول العالم العربي يبحثون بشكل يومي عن تردد وناسه 2024 للأطفال، كي يتمكنوا من متابعة القناة في أي وقت ودون دفع رسوم أو سحب باقة الإنترنت شهريًا.

تردد وناسه 2024 للأطفال

يضم النايل سات باقة حافلة من القنوات الفضائية منها التي تعرض المحتوى السياسي، ومنها الأفلام، ومنها الأخبار ومنها المحتوى الموجه للأطفال، وبالنظر إلى قنوات الأطفال عليه نجد الكثير من القنوات، والتي من بينها “قناة وناسة”، والتي اشتهرت بالعالم العربي الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تحول محتواها من قناة على اليوتيوب، إلى قناة فضائية على شاشة التلفاز، والشخصية الرئيسية التي تقدم المحتوى في القناة هي لولو، والتي تُعتبر سبب شهرة القناة وتعلق الأطفال بها، وإحداثياتها بسيطة على النايل سات، وذلك كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد قناة وناسه للأطفال 11470 الاستقطاب العمودي الرمز 27500 التصحيح 5/6

ما تعرضه قناة وناسة على شاشتها

محتوى وناسه عند الوهلة الأولى محتوى ترفيهي مقدم للأطفال للتسلية والترفيه، بينما بالنظر إلى كل أنشودة تقدمها القناة، نجدها تقدم نصيحة للطفل بشكل مقبول وغير مباشر، ومن هُنا يكون قبول الطفل للنصيحة أكثر من أن تُوجه له بشكل مباشر، بل نجد الطفل بنفسه يحاول تطبيقه ما يسمعه على القناة.

على سبيل المقال أنشودة “لا تفتح الباب إلا لبابا وماما” هي أحد أنشودات القناة والتي تُعلم الطفل عدم فتح باب المنزل إلا بإذن من والديه، حيث قيامه بفتح الباب لشخص غريب قد يكون حرامي ويقوم بسرقة المنزل، وهكذا مع باقي الأنشودات.